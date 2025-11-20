Bei Bayer geht es Schlag auf Schlag. Nach der erteilten Zulassung für Lynkuet (Elinzanetant) in der Europäischen Union (EU) können die Leverkusener die nächste Vertriebsgenehmigung feiern. In den Vereinigten Staaten darf das DAX-Unternehmen fortan ein neuartiges Lungenkrebsmedikament zum Patienten bringen.Konkret hat die Substanz Sevabertinib mit dem Handelsnamen Hyrnuo zur Behandlung von zuvor behandelten Patienten mit fortgeschrittenem HER2-mutiertem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) grünes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
