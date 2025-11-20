BÖRSE AKTUELL: Nvidia treibt US-Indizes, BoJ signalisiert Zinsschritte (20.11.25)

Die Börse Aktuell zeigt eine anhaltende Aufwärtsbewegung an den US-Märkten. Gestützt durch starke Nvidia-Zahlen steigt der Nasdaq - US100 um insgesamt 2,00%, während der S&P 500 - US500 seit Wochenbeginn 1,25% zulegen konnte. Auch heute setzen die US-Indizes ihren Anstieg fort: Nasdaq - US100 +0,75%, S&P 500 - US500 +0,70%.

Nvidia mit Rekordzahlen - Treiber im Marktbericht Börse

Ein zentrales Thema im heutigen Marktbericht Börse sind die außergewöhnlich starken Nvidia-Ergebnisse. Der Konzern meldet:

USD 57 Mrd. Umsatz in Q3

USD 65 Mrd. Prognose für Q4

Massive Nachfrage nach Blackwell-Chips und Cloud-GPUs

Potenzial für USD 500 Mrd. Umsatz mit Next-Gen-Chips bis 2026

Die Aktie steigt um über 5% auf USD 196.

BoJ: Dezember-Zinserhöhung rückt näher

BoJ-Mitglied Koeda betont, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember.

Trotz dieser Signale bleibt der JPY die schwächste G10-Währung, da die Märkte stärker auf den strukturellen Ausverkauf japanischer Staatsanleihen (JGBs) reagieren.

JGB-Renditen auf 20-Jahres-Hoch

Der Bond-Markt sorgt heute für große Bewegung an der Börse:

30-jährige JGBs: 3,40%

20-jährige: 2,84%

10-jährige: 1,81%

Hohe Staatsausgaben und erwartete Neuemissionen treiben die Renditen auf Mehr-Dekaden-Hochs...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.