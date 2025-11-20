Anzeige
BÖRSE AKTUELL: Nvidia treibt US-Indizes, BoJ signalisiert Zinsschritte (20.11.25)

Die Börse Aktuell zeigt eine anhaltende Aufwärtsbewegung an den US-Märkten. Gestützt durch starke Nvidia-Zahlen steigt der Nasdaq - US100 um insgesamt 2,00%, während der S&P 500 - US500 seit Wochenbeginn 1,25% zulegen konnte. Auch heute setzen die US-Indizes ihren Anstieg fort: Nasdaq - US100 +0,75%, S&P 500 - US500 +0,70%.

Nvidia mit Rekordzahlen - Treiber im Marktbericht Börse

Ein zentrales Thema im heutigen Marktbericht Börse sind die außergewöhnlich starken Nvidia-Ergebnisse. Der Konzern meldet:

  • USD 57 Mrd. Umsatz in Q3

  • USD 65 Mrd. Prognose für Q4

  • Massive Nachfrage nach Blackwell-Chips und Cloud-GPUs

  • Potenzial für USD 500 Mrd. Umsatz mit Next-Gen-Chips bis 2026

Die Aktie steigt um über 5% auf USD 196.

BoJ: Dezember-Zinserhöhung rückt näher

BoJ-Mitglied Koeda betont, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember.

Trotz dieser Signale bleibt der JPY die schwächste G10-Währung, da die Märkte stärker auf den strukturellen Ausverkauf japanischer Staatsanleihen (JGBs) reagieren.

JGB-Renditen auf 20-Jahres-Hoch

Der Bond-Markt sorgt heute für große Bewegung an der Börse:

  • 30-jährige JGBs: 3,40%

  • 20-jährige: 2,84%

  • 10-jährige: 1,81%

Hohe Staatsausgaben und erwartete Neuemissionen treiben die Renditen auf Mehr-Dekaden-Hochs...


Vollständigen Artikel weiterlesen


