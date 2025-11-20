Ab 2026 steigen in Brandenburg die Sonderzahlungen, die Betreiber von Wind- und Solarparks an Nachbarkommunen leisten müssen. Branchenverbände befürchten, dass die höheren Abgaben Projekte gefährden und die Akzeptanz der Energiewende nicht stärken. Die Erhöhung der kommunalen Sonderzahlungen, die Betreiber:innen von Wind- und Solarparks an Nachbarkommunen ab 2026 leisten müssen, überschreitet für viele Unternehmen und Projekte die wirtschaftliche Belastungsgrenze. Darauf weisen der Landesverband ...

