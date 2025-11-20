© Foto: Patrick Seeger/dpa

Novartis peilt bis 2030 ein höheres Wachstum an und gibt den Bau einer neuen Mega-Fabrik in den USA bekannt. Die Aktie zeigte sich zuletzt schwächer, bleibt im Jahresverlauf aber deutlich im Plus.Novartis teilte am Donnerstag mit, dass es für 2024 bis 2029 ein Umsatzwachstum von 6 Prozent anvisiert. Der Pharmakonzern hatte diese Prognose bereits vor wenigen Wochen im Rahmen der Übernahme von Avidity Biosciences von 5 auf 6 Prozent erhöht. Im gleichen Zug wurde der Zeitrahmen nun auf 2025 bis 2030 verschoben. Das durchschnittliche Wachstum soll in dieser Zeit bei 5 bis 6 Prozent liegen. Bei der operativen Kerngewinnmarge plant Novartis, ab dem Jahr 2029 einen Wert von über 40 Prozent …