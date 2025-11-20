Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 20.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Europa im Fokus: Die Lage spitzt sich zu - und ein Player profitiert
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
20.11.25 | 11:49
170,08 Euro
+5,01 % +8,12
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
169,98170,0611:50
169,94170,0411:50
Dow Jones News
20.11.2025 10:27 Uhr
331 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Erleichterung über Nvidia springt kaum über

DJ MÄRKTE EUROPA/Erleichterung über Nvidia springt kaum über

DOW JONES--Gut erholt zeigen sich die europäischen Börsen am Donnerstag. Die Erleichterung über starke Nvidia-Geschäftszahlen sorgt für gute Laune. Der DAX legt zu um 1,2 Prozent auf 23.448 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,3 Prozent auf 5.614 Zähler. Gesucht sind Technologiewerte in Europa, die Rally der asiatischen Aktien mit Aufschlägen von 4 bis 6 Prozent können sie allerdings nicht nachvollziehen. Zudem beobachten Händler schnelle Gewinnmitnahmen im europäischen Technologiesektor. Die Branchen der Auto- und Chemiewerte zeigen sogar leichte Minuszeichen.

Einen marktbreiten Aufschwung erwarten Händler erst ab Mittag, falls die US-Arbeitsmarktdaten schwach ausfallen sollten. Dies erlaubte der US-Notenbank eine weitere Zinssenkung, die bislang noch unklar ist. Dass europäische Technologietitel am Morgen nur moderate Aufschläge zeigen, erklären Händler damit, dass Europa eben nicht so stark von der KI-Rally profitiere. Unter anderem legen Infineon und ASML bis zu 2,7 Prozent zu, BE Semiconductor sind mit 3,6 Prozent stärkster Wert. STMicro klettern nur 1,8 Prozent. Der Sektorindex steigt um 1,4 Prozent und liegt damit sogar hinter den Gewinnen im Energiesektor. Bei ABB und Schneider Electric geht es bis zu 2,1 Prozent höher; beide Werte gelten als Gewinner des Ausbaus von Datenzentren.

US-Arbeitsmarkt könnte für Ernüchterung sorgen

Mit Spannung wartet der Markt auf den nachgeholten US-Arbeitsmarktbericht für September am Mittag. Nur schwache Daten dürften Zinssenkungsspekulationen am Leben halten, heißt es. Denn im Fed-Protokoll am Vorabend war eine klare Ablehnung für eine weiter US-Zinssenkung im Dezember erkennbar. Dies sorgte für einen kräftigen Absturz der Erwartung an US-Zinssenkungen: Aktuell erwarten nun 70,4 Prozent des Marktes einen unveränderten Zins auf der Dezember-Sitzung. Am Mittwochmorgen waren es nur 49,9 Prozent.

Im Pharmabereich klettern Novartis um 0,8 Prozent. Der schweizerische Pharmariese plant die Rückkehr zu einem starken Wachstum. Die Mittelfristziele bis 2030 fielen sehr optimistisch aus, heißt es. Der Umsatz soll jährlich 5 bis 6 Prozent bereinigt um Währungseffekte wachsen. Die operative Kerngewinnmarge soll bis dahin über 40 Prozent steigen.

Auch Investorentage sorgen weiter für Bewegung bei Aktien. So geht es bei Renk während des laufenden Kapitalmarkttags um 1 Prozent tiefer, während Siemens Energy um 4,5 Prozent zulegen.

Wenig verändert zeigen sich die Aktien der Sportartikelhersteller in Europa nach Zahlenausweis von JD Sports. Der britische Händler hat zwar ordentliche Geschäftszahlen vorgelegt, äußert sich beim Ausblick aber eher vorsichtig. So soll der Vorsteuergewinn im Gesamtjahr 2026 am unteren Rand der Erwartungsspanne des Marktes liegen. JD Sports geben 1 Prozent nach, im DAX legen Adidas 0,1 Prozent zu - Puma um 0,4 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.614,03    +1,3%   71,98   +13,2% 
Stoxx-50         4.766,04    +1,2%   55,59   +9,3% 
DAX           23.447,99    +1,2%   285,07   +16,3% 
MDAX          28.646,59    -0,0%   -9,97   +12,0% 
TecDAX          3.464,98    +1,3%   43,99   +0,1% 
SDAX          16.067,70    +0,7%   112,10   +16,4% 
CAC           8.046,10    +1,2%   92,33   +7,8% 
SMI           12.609,18    +0,6%   78,56   +8,0% 
ATX           4.839,62    +0,6%   30,43   +31,3% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mi, 17:01  % YTD 
EUR/USD          1,1521    -0,2%   1,1538   1,1546 +11,4% 
EUR/JPY          181,05    -0,1%   181,26   180,71 +11,3% 
EUR/CHF          0,9284    -0,1%   0,9294   0,9289  -1,0% 
EUR/GBP          0,8817    -0,2%   0,8836   0,8827  +6,8% 
USD/JPY          157,14    +0,0%   157,08   156,51  -0,1% 
GBP/USD          1,3067    +0,1%   1,3058   1,3080  +4,4% 
USD/CNY          7,0939    +0,0%   7,0922   7,0924  -1,6% 
USD/CNH          7,1198    +0,0%   7,1185   7,1174  -3,0% 
AUS/USD          0,6476    -0,0%   0,6479   0,6464  +4,7% 
Bitcoin/USD       92.064,20    +1,8% 90.432,05 90.026,30  -4,5% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,59    59,44   +0,3%    0,15 -16,9% 
Brent/ICE          63,86    63,51   +0,6%    0,35 -15,1% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.054,43   4.078,05   -0,6%   -23,63 +55,4% 
Silber           50,47    51,35   -1,7%   -0,89 +77,1% 
Platin          1.342,12   1.342,45   -0,0%   -0,33 +53,3% 
Kupfer            5,00     5,02   -0,4%   -0,02 +21,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 03:55 ET (08:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.