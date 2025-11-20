DJ MÄRKTE EUROPA/Erleichterung über Nvidia springt kaum über

DOW JONES--Gut erholt zeigen sich die europäischen Börsen am Donnerstag. Die Erleichterung über starke Nvidia-Geschäftszahlen sorgt für gute Laune. Der DAX legt zu um 1,2 Prozent auf 23.448 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,3 Prozent auf 5.614 Zähler. Gesucht sind Technologiewerte in Europa, die Rally der asiatischen Aktien mit Aufschlägen von 4 bis 6 Prozent können sie allerdings nicht nachvollziehen. Zudem beobachten Händler schnelle Gewinnmitnahmen im europäischen Technologiesektor. Die Branchen der Auto- und Chemiewerte zeigen sogar leichte Minuszeichen.

Einen marktbreiten Aufschwung erwarten Händler erst ab Mittag, falls die US-Arbeitsmarktdaten schwach ausfallen sollten. Dies erlaubte der US-Notenbank eine weitere Zinssenkung, die bislang noch unklar ist. Dass europäische Technologietitel am Morgen nur moderate Aufschläge zeigen, erklären Händler damit, dass Europa eben nicht so stark von der KI-Rally profitiere. Unter anderem legen Infineon und ASML bis zu 2,7 Prozent zu, BE Semiconductor sind mit 3,6 Prozent stärkster Wert. STMicro klettern nur 1,8 Prozent. Der Sektorindex steigt um 1,4 Prozent und liegt damit sogar hinter den Gewinnen im Energiesektor. Bei ABB und Schneider Electric geht es bis zu 2,1 Prozent höher; beide Werte gelten als Gewinner des Ausbaus von Datenzentren.

US-Arbeitsmarkt könnte für Ernüchterung sorgen

Mit Spannung wartet der Markt auf den nachgeholten US-Arbeitsmarktbericht für September am Mittag. Nur schwache Daten dürften Zinssenkungsspekulationen am Leben halten, heißt es. Denn im Fed-Protokoll am Vorabend war eine klare Ablehnung für eine weiter US-Zinssenkung im Dezember erkennbar. Dies sorgte für einen kräftigen Absturz der Erwartung an US-Zinssenkungen: Aktuell erwarten nun 70,4 Prozent des Marktes einen unveränderten Zins auf der Dezember-Sitzung. Am Mittwochmorgen waren es nur 49,9 Prozent.

Im Pharmabereich klettern Novartis um 0,8 Prozent. Der schweizerische Pharmariese plant die Rückkehr zu einem starken Wachstum. Die Mittelfristziele bis 2030 fielen sehr optimistisch aus, heißt es. Der Umsatz soll jährlich 5 bis 6 Prozent bereinigt um Währungseffekte wachsen. Die operative Kerngewinnmarge soll bis dahin über 40 Prozent steigen.

Auch Investorentage sorgen weiter für Bewegung bei Aktien. So geht es bei Renk während des laufenden Kapitalmarkttags um 1 Prozent tiefer, während Siemens Energy um 4,5 Prozent zulegen.

Wenig verändert zeigen sich die Aktien der Sportartikelhersteller in Europa nach Zahlenausweis von JD Sports. Der britische Händler hat zwar ordentliche Geschäftszahlen vorgelegt, äußert sich beim Ausblick aber eher vorsichtig. So soll der Vorsteuergewinn im Gesamtjahr 2026 am unteren Rand der Erwartungsspanne des Marktes liegen. JD Sports geben 1 Prozent nach, im DAX legen Adidas 0,1 Prozent zu - Puma um 0,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.614,03 +1,3% 71,98 +13,2% Stoxx-50 4.766,04 +1,2% 55,59 +9,3% DAX 23.447,99 +1,2% 285,07 +16,3% MDAX 28.646,59 -0,0% -9,97 +12,0% TecDAX 3.464,98 +1,3% 43,99 +0,1% SDAX 16.067,70 +0,7% 112,10 +16,4% CAC 8.046,10 +1,2% 92,33 +7,8% SMI 12.609,18 +0,6% 78,56 +8,0% ATX 4.839,62 +0,6% 30,43 +31,3% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:01 % YTD EUR/USD 1,1521 -0,2% 1,1538 1,1546 +11,4% EUR/JPY 181,05 -0,1% 181,26 180,71 +11,3% EUR/CHF 0,9284 -0,1% 0,9294 0,9289 -1,0% EUR/GBP 0,8817 -0,2% 0,8836 0,8827 +6,8% USD/JPY 157,14 +0,0% 157,08 156,51 -0,1% GBP/USD 1,3067 +0,1% 1,3058 1,3080 +4,4% USD/CNY 7,0939 +0,0% 7,0922 7,0924 -1,6% USD/CNH 7,1198 +0,0% 7,1185 7,1174 -3,0% AUS/USD 0,6476 -0,0% 0,6479 0,6464 +4,7% Bitcoin/USD 92.064,20 +1,8% 90.432,05 90.026,30 -4,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,59 59,44 +0,3% 0,15 -16,9% Brent/ICE 63,86 63,51 +0,6% 0,35 -15,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.054,43 4.078,05 -0,6% -23,63 +55,4% Silber 50,47 51,35 -1,7% -0,89 +77,1% Platin 1.342,12 1.342,45 -0,0% -0,33 +53,3% Kupfer 5,00 5,02 -0,4% -0,02 +21,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

