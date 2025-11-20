Der Preiskampf in China und zuletzt hohe Rabatte in Thailand setzen BYD unter Druck. Doch während die Margen im Heimatmarkt bröckeln und Thailand die internationale Expansion dämpft, drückt der Konzern bei den Exporten weiter aufs Gas: In Europa wird das Netz ausgebaut, in Brasilien lautet das Ziel Marktführer.In Europa will BYD bis Ende kommenden Jahres die Zahl der Verkaufsstellen auf 1.000 verdoppeln. Die Europa-Chefin Maria Grazia Davino sieht die Nähe zum Kunden als entscheidend an, um gegen ...

