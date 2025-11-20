EQS-News: IVU Traffic Technologies AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Die IVU setzt den profitablen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich fort. Der Umsatz steigt im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 % auf 101.713 T€ (2024: 86.006 T€) und das Rohergebnis erhöht sich um 14 % auf 83.149 T€ (2024: 73.134 T€). Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 6.533 T€ (2024: 3.955 T€) um 65 % über dem Vorjahresvergleichszeitraum.
Die Lösungen der IVU sind weiterhin sehr gefragt. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 gehen wir unverändert von einem Konzernumsatz von über 140 Mio. € (Ist 2024: 133,7 Mio. €), einem Rohergebnis von über 120 Mio. € (Ist 2024: 113,4 Mio. €) und einem Betriebsergebnis (EBIT) von rund 18 Mio. € (Ist 2024: 16,8 Mio. €) aus.
Die Quartalsmitteilung Q3-2025 steht hier bereit: https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte
