IVU Traffic Technologies AG hat per Ad-hoc ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Zwischen 13.02.2026 und 30.09.2026 will der Vorstand bis zu 100.000 eigene Aktien (das sind 0,56% des Grundkapitals) über die Börse zurückkaufen - mit einem Maximalvolumen von 2.000.000 € (ohne Nebenkosten). Der Rückkauf läuft über den XETRA-Handel und wird von einem unabhängigen Kreditinstitut nach den Safe-Harbour-Regeln gesteuert - IVU selbst bestimmt also nicht taktisch, an welchen Tagen gekauft wird. Warum Buybacks Anleger oft mögen: EPS-Effekt, Kurspuffer, Vertrauenssignal Ein Aktienrückkauf kann aus Anlegersicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
