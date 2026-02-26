Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG ISIN: DE0007448508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.02.2026 Kursziel: 26,00 EUR (zuvor: 25,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

IVU erhöht Ergebnisguidance



Auf Basis vorläufiger Zahlen stellt IVU Traffic Technologies AG das Erreichen beziehungsweise Übertreffen der Guidance in Aussicht, was wir als Bestätigung unserer positiven Erwartungen sehen.



Top-Line wächst zweistellig: Mit einem Umsatzwachstum von 12,0% yoy (MONe) dürfte IVU in 2025 das höchste Umsatzwachstum auf Jahressicht seit 2019 verzeichnet haben. Als ausschlaggebend erwarten wir hier neben dem kontinuierlich überzeugenden Wartungs- und Hostinggeschäft auch ein außergewöhnlich starkes Hardwaregeschäft, das sich bereits im Jahresverlauf abzeichnete und naturgemäß größere Schwankungen aufweist. Zugleich dürfte die Saisonalität des Geschäftsmodells mit einem größeren Anteil zeitraumbezogener Wartungs- und Hostingumsätze weiter abnehmen, sodass nach jeweils zweistelligen Zuwächsen in den ersten drei Quartalen das Q4 nun auf Vorjahresniveau erwartet wird.



Operativer Gewinn über den Unternehmenserwartungen: Ergebnisseitig erwartet der Vorstand nun ein EBIT von über 18,0 Mio. EUR (zuvor: rund 18,0 Mio. EUR). Gemäß unserer Prognose dürfte sich die EBIT-Marge 2025 auf dem Vorjahresniveau befinden, wobei sich sowohl ein höherer Hardware-Anteil mit geringerem Deckungsbeitrag als auch Kosteneffekte durch Personaleinstellungen im Vorjahr auswirken dürften. Auf Basis des stabilen Headcounts in den ersten neun Monaten, erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr eine Margensteigerung auf 13,2%



Jubiläumsdividende und Aktienrückkäufe angekündigt: Neben einer Erhöhung der regulären Dividende im gewohnten Maß von 0,02 EUR auf 0,30 EUR, wird zur Feier des 25-jährigen Börsenjubiläums auch eine Sonderdividende von 0,25 EUR je Aktie vorgeschlagen. Auf den Kursrücksetzer zur Monatsmitte reagierte das Unternehmen mit einem Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2,0 Mio. EUR. Hierbei dürften die zurückgekauften Aktien primär zur Bedienung von Mitarbeiterprogrammen verwendet werden. Angesichts der Cash-Position von 55,5 Mio. EUR (zum 30.09.2025; inkl. Geldanlagen) und einer, bis auf Leasingverbindlichkeiten, schuldenfreien Bilanz, halten wir auch höhere Ausschüttungen oder Rückkäufe mit Ziel der Einziehung für sinnvoll.



Fazit: IVU setzt 2025 die erfolgreiche operative Entwicklung mit tadellosem Guidance Track Record fort. Die aktuelle Bewertung mit einem 2026e EV/EBIT von 13,8 (Leasing-adjustiert) erscheint für ein Software-Unternehmen mit geringem KI-Disruptionsrisiko aufgrund der Kundenstruktur und der geringen Fehlertoleranz weiterhin attraktiv. Somit bestätigen wir die Kaufempfehlung bei einem erhöhten Kursziel von 26,00 EUR (zuvor: 25,00 EUR)







