Kürzlich knickte die Aktie von IVU Traffic Technologies (IVU) heftig ein und rutschte dabei sowohl unter die 200-Tage-Durchschnittslinie als auch unter die Ausbruchslinie (Abwärtstrend von 2021). Das Doppeltop (Hochs vom August und Dezember 2025, siehe auch Tageschart unten) schien damit vollendet und weitere Kursverluste wahrscheinlich. Doch dem Papier gelang eine zackige Wende und der Kurs schiebt sich, bis dato, wieder an die 200-Tage-Linie heran. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de