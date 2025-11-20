DJ SENTIMENT/Anlegerstimmung vor Nvidia-Zahlen stabil

DOW JONES--Keine großen Veränderung hat es in der Anlegerstimmung in der Woche vor dem Zahlenausweis von Nvidia gegeben. An Wall Street legte das Bullenlager leicht auf 32,6 Prozentpunkte zu nach 31,6 Punkte in der Vorwoche. Die Zahl der Bären ging zurück von sehr hohen 49,1 auf 43,6 Punkte, sie wechselten zumeist aber erst aus Vorsicht in das Lager der Neutralen. Nach Vorlage der guten Kennzahlen von Nvidia dürfte sich die Stimmung nun aber wieder deutlich verbessern.

Auch in Deutschland war das Sentiment in der Woche bis vor der Entspannung durch Nvidia weiter abgerutscht. Wie Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner Umfrage für die Börse Frankfurt feststellt, habe sich die Stimmung angesichts der deutlichen DAX-Verluste seit der vergangenen Stimmungserhebung verschlechtert - allerdings haben sich dabei ausgerechnet die Optimisten praktisch nicht bewegt.

Stattdessen hätten diese trotz der Warnungen vor der KI-Blase stoisch an ihren Engagements festgehalten. "Und das bereits seit Wochen und mit einem Anteil von mehr als der Hälfte aller Befragten", unterstreicht Goldberg.

Der Deutsche Börse Sentiment-Index sei um 15 Punkte auf einen neuen Stand von plus 20 gefallen. Jedoch kam der Zuwachs im Bärenlager der Institutionellen von 15 Prozentpunkten fast ausschließlich von ehemals Neutralen. Interessanterweise handele es sich dabei um Investoren, die vor zwei Wochen schon einmal bärisch eingestellt waren, aber zwischenzeitlich an die Seitenlinie gewandert waren. Der Anteil der Optimisten liege unverändert bei 53 Prozent.

