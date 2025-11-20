Die SAP-Aktie hinkt in diesem Jahr dem DAX spürbar hinterher - und das hat mehrere Gründe. Nun stellen sich viele Investoren folgende Frage: Gibt es realistische Chancen für ein Comeback des DAX-Schwergewichts? Zur Erinnerung: Im dritten Quartal 2025 verfehlte SAP die Umsatzprognosen der Analysten. Der Umsatz lag bei 9,08 Mrd. Euro statt erwarteter etwa 9,17 Mrd. Euro, wobei das Ergebnis je Aktie mit 1,72 Euro ebenfalls knapp unter der Schätzung ...

