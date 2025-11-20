Zürich - Der langjährige Partner Urs Indermühle ist zum neuen Leiter Europe West Consumer and Health Industry beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von David Naïm an. Indermühle hat die neue Funktion am 13. November 2025 angetreten. Der Basler Indermühle blickt auf über 20 Jahre internationale Erfahrung im Konsumenten- und Gesundheitssektor zurück. Seit seinem Eintritt bei EY Schweiz im Jahr ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.