Zürich - Der langjährige Partner Urs Indermühle ist zum neuen Leiter Europe West Consumer and Health Industry beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von David Naïm an. Indermühle hat die neue Funktion am 13. November 2025 angetreten. Der Basler Indermühle blickt auf über 20 Jahre internationale Erfahrung im Konsumenten- und Gesundheitssektor zurück. Seit seinem Eintritt bei EY Schweiz im Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab