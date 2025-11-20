Silberreicher Fund in Zacatecas: Defiance Silver liefert Top-Gehalte

Anzeige / Werbung

Defiance Silver hat nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte bei seinem Projekt San Acacio erzielt. Die Ergebnisse eines umfangreichen Grabenkampagnen-Programms im historischen Zacatecas Mining District würden laut Unternehmen die Erwartungen übertreffen. Bei den Proben seien Silbergehalte von bis zu 5.180 Gramm pro Tonne (g/t) sowie Goldwerte bis 4,85 g/t festgestellt worden.

Defiance Silver hat nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte bei seinem Projekt San Acacio erzielt. Die Ergebnisse eines umfangreichen Grabenkampagnen-Programms im historischen Zacatecas Mining District würden laut Unternehmen die Erwartungen übertreffen. Bei den Proben seien Silbergehalte von bis zu 5.180 Gramm pro Tonne (g/t) sowie Goldwerte bis 4,85 g/t festgestellt worden.

Gehalte über 1.000 g/t Silber in mehreren Gräben

Im Rahmen der Erkundungen wurden insgesamt 152 Gräben entlang des Veta-Grande-Erzgangsystems angelegt und über eine Länge von rund 2,1 Kilometern systematisch beprobt. Etwa 1,1 Kilometer davon entfielen auf direkte Querungen des Erzgangs. Ziel sei es gewesen, die historischen Daten zu überprüfen, die Oberflächenmineralisierung genauer einzugrenzen und die strukturelle Kontinuität zwischen mehreren historischen Tagebauen zu belegen. Besonders hervor hob das Unternehmen die Gräben CHSA-24-116 mit 0,60 Metern à 5.180 g/t Silber und 4,85 g/t Gold sowie CHSA-24-110 mit 0,85 Metern à 1.155 g/t Silber. Auch der Graben CHSA-24-029 habe mit 1.480 g/t Silber über 0,30 Meter zu den besten Ergebnissen gezählt.