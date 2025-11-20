Silberreicher Fund in Zacatecas: Defiance Silver liefert Top-Gehalte

Anzeige / Werbung
Defiance Silver hat nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte bei seinem Projekt San Acacio erzielt. Die Ergebnisse eines umfangreichen Grabenkampagnen-Programms im historischen Zacatecas Mining District würden laut Unternehmen die Erwartungen übertreffen. Bei den Proben seien Silbergehalte von bis zu 5.180 Gramm pro Tonne (g/t) sowie Goldwerte bis 4,85 g/t festgestellt worden.
Defiance Silver hat nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte bei seinem Projekt San Acacio erzielt. Die Ergebnisse eines umfangreichen Grabenkampagnen-Programms im historischen Zacatecas Mining District würden laut Unternehmen die Erwartungen übertreffen. Bei den Proben seien Silbergehalte von bis zu 5.180 Gramm pro Tonne (g/t) sowie Goldwerte bis 4,85 g/t festgestellt worden.
Gehalte über 1.000 g/t Silber in mehreren Gräben
Im Rahmen der Erkundungen wurden insgesamt 152 Gräben entlang des Veta-Grande-Erzgangsystems angelegt und über eine Länge von rund 2,1 Kilometern systematisch beprobt. Etwa 1,1 Kilometer davon entfielen auf direkte Querungen des Erzgangs. Ziel sei es gewesen, die historischen Daten zu überprüfen, die Oberflächenmineralisierung genauer einzugrenzen und die strukturelle Kontinuität zwischen mehreren historischen Tagebauen zu belegen. Besonders hervor hob das Unternehmen die Gräben CHSA-24-116 mit 0,60 Metern à 5.180 g/t Silber und 4,85 g/t Gold sowie CHSA-24-110 mit 0,85 Metern à 1.155 g/t Silber. Auch der Graben CHSA-24-029 habe mit 1.480 g/t Silber über 0,30 Meter zu den besten Ergebnissen gezählt.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)