Die Steyr Motors-Aktie kracht diese Woche in den Kurskeller. Von Montag bis Mittwoch sackte der Kurs des österreichischen Motorenbauers um satte -25% ab und fiel auf ein neues 6-Monatstief. Was steckt hinter dem massiven Kurseinbruch und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Heftige Prognosesenkung Auslöser für den Kurseinbruch der Steyr Motors-Aktie zum Wochenbeginn war die heftige Korrektur der Jahresprognose, die Anleger völlig auf dem falschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
