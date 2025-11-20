Pfizer ist die aktuell vielleicht interessanteste Dividenden-Aktie im Pharmasektor. Während Shortseller den Titel immer wieder unter Druck setzen, deuten operative Fortschritte und neue strategische Schritte auf eine mögliche Neubewertung des Konzerns hin. Pfizer bleibt im Nachgang der Pandemie eine bevorzugte Zielscheibe für Shortseller. Laut Fintel stieg das Short-Interest bis Ende Oktober auf 127 Millionen Aktien. Dass Privatanleger weiterhin ...

