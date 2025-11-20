FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 355 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 320 (340) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2750 (1850) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2600 (2300) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1350) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 3050 (2850) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2696 (2626) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1251 (1241) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS TATE & LYLE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 410 PENCE - JEFFERIES CUTS B&M PRICE TARGET TO 175 (260) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 500 (525) PENCE - 'OUTPERFORM'
