EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Anleihe
PANDION AG: Anleihegläubiger beschließen Prolongation der Unternehmensanleihe und weitere Änderungen der Anleihebedingungen
Köln, 20. November 2025 - Die PANDION AG, Köln, hat bei der vom 17. bis 19. November erfolgten Abstimmung ohne Versammlung für die Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5 / WKN A289YC) eine Zustimmung für die Anpassung der Anleihebedingungen von annähernd 100 % erhalten. Die Teilnahmequote lag bei rund 55 % des ausstehenden Anleihevolumens.
Die Anleihegläubiger gaben ihre Zustimmung für die folgenden Beschlussgegenstände:
Die Prolongation der Anleihe 2021/2026 ist Teil eines umfassenden Konzepts zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur und stellt neben weiteren Maßnahmen eine wichtige Voraussetzung für die Gewährleistung der Liquidität der PANDION AG dar. Die Zustimmung der Anleihegläubiger erhöht den finanziellen Handlungsspielraum der Gesellschaft mit dem Ziel, die Rückführung oder Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 umzusetzen und somit die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten.
Kontakt:
PANDION AG
Fabian Kirchmann / Jonas Schneider
Ende der Insiderinformation
20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PANDION AG
|Im Mediapark 8
|50670 Köln
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A289YC5
|WKN:
|A289YC
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2233322
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2233322 20.11.2025 CET/CEST