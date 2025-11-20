Seltene Erden auf US-Boden: Lagerstätte deutlich aufgewertet

Anzeige / Werbung
Die australische Rohstoffgesellschaft American Rare Earths (ASX: ARR) hat ihre Schätzungen zur Mineralressource im Cowboy State Mine-Gebiet des Halleck-Creek-Projekts im US-Bundesstaat Wyoming aktualisiert. Das Unternehmen meldet eine bedeutende Umklassifizierung von 63,9 Millionen Tonnen seltener Erden aus der niedriger bewerteten "Inferred"- in die höher bewertete "Indicated"-Kategorie. Dies sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur bevorstehenden Machbarkeitsstudie.
Neue Ressourcenschätzung stärkt Planungsbasis
Die neue Schätzung umfasst nun 547,5 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3.344 ppm (parts per million) an gesamten Seltenerdoxiden (TREO - Total Rare Earth Oxides). Die Umklassifizierung beruht auf 102 neuen geologischen Proben, sogenannten Channelsamples, die im Jahr 2025 entnommen wurden. Diese wurden von der geologischen Beratungsfirma Odessa Resources Ltd. aus Perth (Australien) in das bestehende Modell integriert. Die zusätzliche Kartierung und Probenentnahme führten nicht nur zur Umstufung, sondern auch zu einem leichten Zuwachs der Gesamtressource um rund 4,5 Millionen Tonnen. Laut Unternehmen liegt der Fokus nun darauf, diese höherklassifizierten Ressourcen in die Grubenplanung und die Pre-Feasibility Study (PFS) einzuarbeiten.
Neue Höchstwerte bei Gesteinsproben
Besonders ins Auge fällt eine der Proben, CS25-RM111, mit einem außergewöhnlich hohen TREO-Gehalt von 13.816 ppm - laut Unternehmen der bislang höchste gemessene Wert im gesamten Halleck-Creek-Gebiet. Diese Probe stammt aus einer bandförmigen geologischen Struktur am Red Mountain. Dort wurden auch erhöhte Konzentrationen von Allanit festgestellt, einem Mineral, das für seinen Gehalt an Seltenerdelementen bekannt ist.
