Das wäre geschafft. Mit großer Anspannung wurde der Zahlenveröffentlichung von Nvidia entgegengesehen. Würde der Tech-Gigant den hohen Erwartungen gerecht werden können? Das Wohl und Wehe der Aktienmärkte stand auf dem Spiel. Gestern nach US-Handelsschluss legte Nvidia die Finanzergebnisse vor. Diese fielen exzellent aus und auch der Ausblick auf das 4. Quartal des Fiskaljahres 2026 überzeugte. Nachbörslich ging es für die Aktie kräftig nach ...

