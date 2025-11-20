Die Landesverbände Erneuerbare Energien in NRW und Niedersachsen/Bremen plädieren dafür, das bestehende Gebäudeenergiegesetz beizubehalten. Sie sehen die Wärmepumpe als zentralen Baustein der Wärmewende und fordern verlässliche Förderbedingungen. Ohne klare politische Signale sei der Markthochlauf gefährdet. Wärmepumpen als Schlüssel für die WärmewendeDie Landesverbände Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) und Niedersachsen/Bremen (LEE NDS/HB) setzen für den Klimaschutz auf erneuerbare Wärmetechnologien. ...

