Entrix, Suena und The Mobility House teilen sich die Kapazitäten für den Handel auf unterschiedlichen Märkten. Dies soll den Speicherbetreibern ein günstigeres Risiko-Ertragsprofil bei gleichzeitiger Schonung ihrer Batterie bringen. Der Flexibilitätsanbieter Terralayr hat mit dem Vermarktungsansatz "Enhanced Trading of Flexibility" (ETF) den nach eigenen Angaben "weltweit ersten, risikoadjustierten Portfolio-Effekt für Speicherbetreiber" geschaffen. Der Ansatz wird nun von drei Unternehmen zur parallelen Optimierung identischer Speicher genutzt. Entrix, Suena Energy und The Mobility House Energy ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.