Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag klar im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.370 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent über dem Vortagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Rheinmetall und RWE, am Ende Adidas, Volkswagen und BASF.



"Den Investoren fällt es zunehmend schwer, die KI-Euphorie auf die deutschen Standardwerte zu übertragen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "So gehören heute die klassischen Vertreter auch wieder zu den Gewinneraktien, der Gesamtmarkt wird jedoch von den zyklischen Branchen und deren Vertretern zurückgehalten."



"Mit Blick auf das kommende Geschäftsjahr fragen sich die Marktteilnehmer immer lauter, ob der seit vier Jahren antizipierte Recovery-Trade dann aufgehen wird", so der Analyst. "Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und somit wird der Dax zumindest in den kommenden Handelswochen davon noch profitieren können."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1519 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8681 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,01 US-Dollar; das waren 50 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





