20. November 2025. Was der Montag vereint, soll SAT.1 nicht trennen: Ab Montag bringen Annette Frier und Henning Baum alle SAT.1-Zuschauer wieder gut in die Woche. Mit neuen Folgen von "Der letzte Bulle", ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen und im Anschluss mit Annette Friers neuer Comedy-Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage".SAT.1 Senderchef Marc Rasmus: "Henning Baum und Annette Frier verbindet eine große Geschichte mit SAT.1. Und am kommenden Montag geht es in SAT.1 zurück in die Zukunft. Als 'Der letzte Bulle' spielt Henning Baum keine Spielchen und sorgt wieder für Ordnung in seinem Revier. Annette Frier spielt in 'Frier und Fünfzig' Annette Frier. Und verzweifelt fast dabei. Auf ihre unvergleichliche Art und Weise. Kann die Woche besser starten?"Das erwartet die Zuschauer in der neuen, sechsten Staffel "Der letzte Bulle":Totgeglaubte leben länger. Das gilt besonders für Mick Brisgau. Genau 11 Jahre, 3 Monate und 8 Tage lang war "Der letzte Bulle" verschollen, wurde gar für tot erklärt. Jetzt taucht er urplötzlich wieder in seinem Essener Revier auf. Und wird direkt in einen Mord verwickelt. Wo war Mick die ganze Zeit? Wie konnte er entkommen? Und wie zieht sich der gewiefte Ruhrpott-Cop aus der Affäre und wird die Handschellen wieder los?Produziert wird die von SAT.1 und Prime Video beauftragte Fortsetzung der Erfolgsserie von der Kölner Produktionsfirma GLISK (Julie Link & Philipp Steffens). Regie führen Wolfgang Groos und Thomas Nennstiel.Headwriting Regine Bielefeldt und Boris Dennulat. Executive Producer sind Marc Schaumburg, sowie Henning Baum.Darum geht es in "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage":Annette Frier spielt Annette Frier. Und verzweifelt fast dabei. Sie wird 50. Sie ist mitten in den Wechseljahren. Ihr Mann Sascha (Alexander Khuon) verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola (Maria Matschke Engel) macht sie bald zur Oma. Und ihre Rollenangebote lassen auch zu wünschen übrig. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser (Jasmin Shakeri) ihr unterbreitet, dass sie in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro (Caroline Frier) spielen soll, reicht es Annette. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu machen und die auch noch zu verkaufen. Die gesamte Branche lacht.Die Produktion übernimmt das Brainpool Fiction-Label "Good Humor" (Stephan Denzer). Regie führt Felix Stienz. Headwriting Sonja Schönemann. Executive Producer ist Peter Güde. Koproduzentin ist Annette Frier.Infos und Fotomaterial finden Sie unter:https://www.picdrop.com/joyn/frierundfuenfzig/Ab 24. November zeigt SAT.1 immer montags um 20:15 Uhr die neue Staffel von "Der letzte Bulle" in Doppelfolgen. Nach SAT.1-Ausstrahlung sind die Episoden zudem kostenlos im Catch-up-Angebot auf Joyn verfügbar."Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" ab Montag, 24. November 2025, um 22:15 Uhr, in SAT.1 und kostenlos auf Joyn