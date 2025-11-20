Im Zuge flexibler Netzanschlussvereinbarungen werden oftmals Betriebsvorgaben für große Batteriespeicher durch die Netzbetreiber verankert. Nach einer Studie im Auftrag von Green Flexibility können statische Leistungsbeschränkungen zu Erlöseinbußen bis zu 25 Prozent führen. Dynamische Vorgaben hätten dagegen nahezu die gleichen netzplanerischen Effekte, doch würde nur zu minimalen Einbußen der Betreiber führen. "Unlimitierte Netzzugang für große Batteriespeicher ist das neue Gold. " Diese Aussage, gefallen auf dem jüngsten BVES Investors Summit in Berlin, wird sich jeder Projektierer großer Batteriespeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
