Terralayr bringt mit dem Ansatz "Enhanced Trading of Flexibility (ETF)" erstmals mehrere Optimierer:innen parallel auf einen Batteriespeicher. Ziel ist ein stabileres Risiko-Ertrags-Profil für Betreiber:innen und eine höhere Markteffizienz. Multi-Optimierer-Modell für BatteriespeicherMit dem Vermarktungsansatz "Enhanced Trading of Flexibility - ETF" sollen Batteriespeicher ihre Flexibilitäten gleichzeitig an mehreren Märkten einbringen. Die Entrix GmbH, suena energy und The Mobility House Energy ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.