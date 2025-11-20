© Foto: Nam Y. Huh/AP/dpa

Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und einer nachlassenden Konsumstimmung konnte sich Walmart in den vergangenen Quartalen gut behaupten. Am Donnertag veröffentlichte das Unternehmen seinen Quartalsbericht.Die Ergebnisse des dritten Quartals von Walmart geben Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der US-Verbraucher im Vorfeld der Weihnachtsfeiertage. Besonderes Augenmerk gilt den Gewinnmargen des Einzelhändlers. In den letzten Quartalen betonte Walmart, dass Haushalte mit einem Einkommen von über 100.000 US-Dollar rund zwei Drittel des Wachstums ausmachten, wobei ein Großteil dieser Dynamik auf Walmart+-Abonnenten zurückzuführen ist, die von kostenloser Lieferung am selben oder am …