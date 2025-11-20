NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Die Essener hätten unter anderem die Chancen durch Rechenzentren bekräftigt, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag nach einem Analystenfrühstück mit dem Management./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007037129
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007037129
© 2025 dpa-AFX-Analyser