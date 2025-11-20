Die enerix Franchise GmbH & Co.KG nimmt Bosch-Wärmepumpen in sein bundesweites Franchise-Angebot auf und erweitert damit sein Portfolio für die Kombination aus Heizung und Solarstrom. Schulungen und digitale Planungstools sollen den Markthochlauf von Wärmepumpen in Deutschland beschleunigen. "Durch die Zusammenarbeit schaffen wir Synergien für eine zukunftsorientierte Wärme- und Energieversorgung. Endkunden erhalten dadurch noch breitere Zugangsmöglichkeiten zu unseren schalloptimierten Wärmepumpen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver