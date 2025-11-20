Edenred integriert das Tesla-Supercharger-Netz in seine Mobilitätsdienste. Europas Flottenkunden erhalten so Zugriff auf tausende Schnelllader in ganz Europa.Edenred baut sein europäisches Elektromobilitätsangebot massiv aus. Das Unternehmen integriert das Supercharger-Netz von Tesla in seine Produkte UTA eCharge und Ticket Fleet Pro und verschafft Nutzern damit Zugang zu mehr als 20.000 Ladepunkten an über 1.500 Standorten in Europa. Edenred folgt damit einem strategischen Ziel: ein möglichst dichtes, zuverlässiges und markenunabhängiges Ladenetz für Flottenkunden aufzubauen. Tesla bringt Tempo ins Laden Das Tesla-Netz gilt als eines der schnellsten und stabilsten Schnellladenetze in …

