Return entwickelt in Brietlingen einen 13-MW-Batteriespeicher mit 29 MWh Kapazität, der das Stromnetz in Norddeutschland stärkt und erneuerbare Energie flexibler nutzbar macht. Die Finanzierung durch die DAL Deutsche Anlagen-Leasing sichert die Umsetzung des Projekts bis Ende 2026. 13-MW-Speicher stärkt das norddeutsche StromnetzIn Brietlingen entsteht ein neuer Standort im Speichernetz von Return. Der Batteriespeicher soll kurzfristige Schwankungen im Stromsystem ausgleichen und überschüssigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver