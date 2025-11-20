Return entwickelt in Brietlingen einen 13-MW-Batteriespeicher mit 29 MWh Kapazität, der das Stromnetz in Norddeutschland stärkt und erneuerbare Energie flexibler nutzbar macht. Die Finanzierung durch die DAL Deutsche Anlagen-Leasing sichert die Umsetzung des Projekts bis Ende 2026. 13-MW-Speicher stärkt das norddeutsche StromnetzIn Brietlingen entsteht ein neuer Standort im Speichernetz von Return. Der Batteriespeicher soll kurzfristige Schwankungen im Stromsystem ausgleichen und überschüssigen ...

