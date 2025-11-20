Berlin - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bremst Erwartungen an rasche Verbesserungen bei der Deutschen Bahn.



"Es wird eine Wende zum Besseren geben", sagte Schnieder den Sendern RTL und ntv. "Aber es geht nicht so schnell aufwärts, wie manche uns haben glauben machen wollen. Das braucht Zeit. Das wird auch im nächsten Jahr noch nicht eine komplett neue Welt sein." Wie viel Zeit benötigt werde, damit die Deutsche Bahn wieder pünktlicher werde, könne er nicht sagen - aber das Ziel werde in seiner Amtszeit nicht mehr erreicht werden. "Ich müsste eine sehr, sehr, sehr lange Amtszeit haben", so der Verkehrsminister.



Für die nächsten Jahre gebe es ausreichend Mittel, um die Schienen zu modernisieren. "Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das ist ein Marathonlauf", so Schnieder. Auch was die allgemeine Infrastruktur in Deutschland betreffe, gebe es einen "wirklich riesigen" Nachholbedarf. "Wir stehen vor einem Modernisierungsjahrzehnt."





© 2025 dts Nachrichtenagentur