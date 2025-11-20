PUMA hat in Zusammenarbeit mit Logistics Reply den KI-Assistenten GaliLEA in vier Distributionszentren eingeführt, um Lagerprozesse effizienter und autonomer zu gestalten. Das System ermöglicht sprachgesteuerte Interaktionen, liefert Echtzeitlösungen und entlastet den menschlichen Support erheblich. Damit setzt PUMA seine digitale Transformation konsequent um und etabliert KI als festen Bestandteil der globalen Supply Chain.Lagerprozesse neu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de