Börse Live: DAX, Nvidia und Bitcoin: Neue Impulse für Trader

Expertendiskussion zur Jahresendrally, Nvidia-Zahlen und Bitcoins Zukunft

DAX, Nvidia und Bitcoin: Neue Impulse für Trader

Die Märkte zeigen sich vor Beginn der Jahresendrally schwungvoll, auch dank starker Nvidia-Zahlen und einem stabilen DAX. Doch nicht alle Signale sind eindeutig. Wir werfen einen genauen Blick auf die spannendsten Anlagen und Trends.

DAX auf Erholungskurs

Der deutsche Leitindex zeigt sich nach den jüngsten Unsicherheiten stabil und notiert aktuell bei 23.406 Punkten, deutlich über dem Vortagesschluss von 23.162 Punkten. Trader Andreas hebt hervor: "Die kurzfristige Widerstandszone bei 23.500 könnte heute Nachmittag erneut getestet werden, sofern die Impulse aus den USA positiv bleiben."

Gleichzeitig mahnt Daniel zur Vorsicht: "Die Phase bis zur US-Marktöffnung dürfte eher von abwartenden Bewegungen geprägt sein, bevor die entscheidende Richtung festgelegt wird."

Nvidia: Quartalszahlen entzünden die Märkte

Der US-amerikanische Chiphersteller Nvidia hat mit beeindruckenden Zahlen überrascht. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD - deutlich über den Erwartungen. Besonders optimistisch zeigte sich das Management mit einem Ausblick auf das vierte Quartal, in dem Umsätze von 65 Milliarden USD prognostiziert werden.

Die Analysten auf börse.live werten dies als Signal, dass die KI-Revolution trotz aller Kritik weiter an Fahrt aufnimmt. "Nvidia bleibt der Platzhirsch, speziell bei der Hardware-Infrastruktur für KI", so David. Für Anleger spannend: Trotz der Rally könnte Nvidia weiteres Potenzial nach oben haben.

"Die Nachfrage nach den neuen Blackwell-Chips ist so hoch, dass Nvidia bereits ausverkauft ist." - Daniel

Bitcoin: Stabilität oder nächste Korrektur?

Bitcoin hat sich von seinem jüngsten Tief bei 88.500 USD erholt und notiert aktuell bei 92.000 USD. Die Unsicherheit bleibt jedoch groß, wie der Fear & Greed Index zeigt, der auf einem extrem niedrigen Wert von 10 steht.

David sieht trotz der Turbulenzen mittel- bis langfristige Chancen: "Die Unterstützung im Bereich von 88.000 bis 90.000 USD hält. Sollte sich das Marktumfeld stabilisieren, können wir 2024 neue Höchststände erwarten."

Sein Trading-Ansatz bleibt vorsichtig. Er setzt auf das Hebelzertifikat VC1 HCR (Hebel: 3,41) und plant eine mögliche Aufstockung, sobald ein stabileres Chartbild erkennbar ist.

RWE: Überraschungskandidat für die Jahresendrally

Ein oft unterschätztes Schwergewicht im DAX ist RWE. Christian nennt die Aktie seinen "geheimen Favoriten" für die Jahresendrally. Die Hintergründe: RWE profitiert nicht nur von der Entwicklung regenerativer Energien, sondern auch vom sogenannten Window-Dressing vieler Fondsmanager.

"Mit Unterstützung von Analysten und positiven Fundamentalzahlen steht die Aktie vor einem möglichen Ausbruch auf über 94 EUR. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von über 20%", erklärt Christian. Aktuell hält er das Hebelzertifikat MM3 P3B.

?? SAP & KI: Die europäische Antwort auf Big Tech

SAP intensiviert seine KI-Strategie mit Partnern wie Mistral AI. Wird SAP die europäische Antwort auf Nvidia? Die Aktie könnte von einem Breakout Richtung 211 EUR profitieren.

Unsere Experten: Andreas Wolf und Christian Lill analysieren die Potenziale für Dich.

Fazit: Chancen nutzen, Risiken kalkulieren

Die Märkte bieten aktuell spannende Möglichkeiten, doch Vorsicht bleibt geboten. Nvidia und RWE könnten Vorreiter einer Jahresendrally sein, während Bitcoin und DAX auf Stabilisierung setzen. Private Anleger sollten fundierte Entscheidungen treffen und sich stets bewusst machen, dass die Märkte von Unsicherheiten geprägt bleiben.

Enthaltene Werte: US67066G1040,DE0007037129,DE0008469008,BTC~USD