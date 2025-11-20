Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG Unternehmen: Mountain Alliance AG ISIN: DE000A12UK08 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.11.2025 Kursziel: 4,00 EUR (zuvor: 5,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Defence-Tech als neue Säule, Lingoda-Exit als Katalysator



Mountain Alliance hat am 11.11. die erste Beteiligung im Bereich Defence Tech gemeldet und damit den bereits im Sommer angekündigten strategischen Einstieg in den Rüstungsbereich operativ umgesetzt. Das Investment in einen Spezialisten für autonome Flugsysteme markiert einen gezielten Schritt in einen Markt, der durch strukturelles Wachstum und klare politische Förderimpulse langfristig attraktive Rahmenbedingungen bietet. Obwohl keine näheren Details genannt werden und dieser Schritt in seinen finanziellen Auswirkungen stark limitiert sein dürfte, könnte er den Zugang zu einem relevanten Dealflow in einem sicherheitsrelevanten Zukunftssektor verbessern. Die angekündigte Vertiefung entlang der Themen Drohnen, Satelliten, Cybersecurity und KI ist folgerichtig, erfordert jedoch zusätzlichen Kapitaleinsatz, um eine echte zweite Portfoliosäule aufzubauen.



Europa befindet sich sicherheitspolitisch an einem Wendepunkt: Verteidigungsbudgets steigen signifikant, und die Nachfrage nach Dual-Use-Technologien nimmt zu. Für Investoren entsteht ein neues Marktumfeld, in dem innovative Technologieunternehmen sowohl von staatlichen Aufträgen profitieren als auch zivil nutzbare Anwendungen entwickeln. Mountain Alliance positioniert sich nun in diesem Segment und schafft damit die Grundlage, mittelfristig von strukturellem Wachstum und im weiteren Verlauf von attraktiven Exit-Multiples zu profitieren. Die erste Transaktion ist aus unserer Sicht weniger ein finanzieller Hebel als vielmehr ein Türöffner: Sie signalisiert Marktpräsenz, erweitert Netzwerke und erhöht die Glaubwürdigkeit gegenüber weiteren Zielunternehmen.



Bislang ist Lingoda die zentrale Werttreiber-Beteiligung. Im Vergleich zu Duolingo, das als börsennotierter US-Player im Sprachlernsegment eine hohe Skalierung erreicht hat und stark auf Gamification sowie Massenmarkt-Ansprache setzt, positioniert sich Lingoda mit Live-Unterricht und professionellen Lernformaten klar differenziert im europäischen Markt. Angesichts der deutlichen Aktienkursverluste innerhalb der Peergroup haben wir den Modellwert von Lingoda jedoch nach unten adjustiert. Wir gehen in unserem Modell zwar unverändert von einem Umsatz i.H.v. 100 Mio. EUR im Jahr 2025 aus, erachten nunmehr jedoch ein Multiple von 2,5 als realistischer (alt: 3,0). Basierend auf dem Mountain Alliance - Anteil von 6,7% an Lingoda resultiert ein potenzieller Wertbeitrag von 16,75 Mio. EUR. Ein Exit würde den Investment Case stärken und Liquidität freisetzen, die für den Ausbau der Defence-Tech-Strategie erforderlich ist.



Darüber hinaus würde ein entsprechender Erlös die Sichtbarkeit des inneren Werts der Beteiligungen erhöhen und die Wahrnehmung von Mountain Alliance als kompetenter Value-Realizer mit erfolgreichem Track Record in der Umsetzung von Exits schärfen. Damit gewönne das Unternehmen zusätzliches Vertrauen am Kapitalmarkt und seine Attraktivität für neue Beteiligungen steigern.



Fazit: Die Kombination aus einem potenziellen Lingoda-Exit und dem Aufbau der neuen Defence-Tech-Säule eröffnet Mountain Alliance für 2026 zwei wesentliche Impulsgeber: Einerseits kann durch einen lukrativen Verkauf von Lingoda die bestehende Diskrepanz zwischen der aktuellen Börsenbewertung und dem NAV der Beteiligungen von 5,43 EUR je Aktie sichtbar gemacht werden, andererseits erfolgt eine strategische Neupositionierung in einem wachstumsstarken Zukunftsmarkt. Vor diesem Hintergrund erscheint uns der aktuelle Börsenabschlag von über 50% zum NAV weiterhin nicht gerechtfertigt. Wir sehen erhebliches Aufholpotenzial, reduzieren das Kursziel jedoch aufgrund der höheren Aktienanzahl nach der im Juli erfolgten Kapitalerhöhung und der Bewertungskorrektur bei Lingoda auf 4,00 EUR.



[Abbildung]







