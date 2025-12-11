Summary: Mountain Alliance erweitert ihr Defence-Tech-Portfolio Beteiligung an MindGuard stärkt Fokus auf KI-gestützte Sicherheitstechnologien MindGuard entwickelt Systeme zur mentalen Einsatzfähigkeit und Belastungsverarbeitung Weitere Investments in Defence-, Drohnen- und Satellitenbereiche geplant Die Mountain Alliance AG setzt ihre strategische Erweiterung im Defence-Tech-Sektor fort und beteiligt sich an der Schweizer MindGuard AG. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Systeme zur Unterstützung der mentalen Belastbarkeit in sicherheitskritischen Umgebungen, etwa im Militär- oder Katastrophenschutz. ...

