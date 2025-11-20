Washington - Die US-Wirtschaft hat im September wieder Arbeitsplätze geschaffen. Ausserhalb der Landwirtschaft kamen 119.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 51.000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurden die Daten für den Monat zuvor nach unten revidiert. Demnach sind in der grössten Volkswirtschaft der Welt im August 4.000 Stellen weggefallen, nachdem zuvor ein ...

