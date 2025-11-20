Anzeige
Donnerstag, 20.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Europa im Fokus: Die Lage spitzt sich zu - und ein Player profitiert
WKN: 515870 | ISIN: DE0005158703
Xetra
20.11.25 | 15:10
38,400 Euro
-0,47 % -0,180
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
TecDAX
MDAX
STOXX Europe 600
Bechtle AG: IT-Dienstleister profitiert vom Wachstumstreiber Digitalisierung

Bechtle AG: IT-Dienstleister profitiert vom Wachstumstreiber Digitalisierung


Die Bechtle AG kehrt im 3. Quartal 2025 mit einem Umsatzplus und einem EBT-Anstieg auf den Wachstumspfad zurück, angetrieben insbesondere durch das starke internationale Geschäft. Der IT-Zukunftspartner positioniert sich mit seiner Multichannel-Strategie und umfassenden Lösungen von Cloud bis KI optimal für die digitale Transformation.

IT-Dienstleister im Profil

Die Bechtle AG ist ein deutscher IT-Dienstleister, welcher sich als IT-Zukunftspartner mit über 70.000 Kunden am Markt positioniert hat. Die Kunden sind primär aus dem Mittelstand sowie öffentliche Auftraggeber. Das Geschäftsmodell basiert auf einer Multichannel-Strategie, die das IT-Systemhausgeschäft mit persönlicher Betreuung an über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern mit dem E-Commerce-Geschäft (Bechtle direct) kombiniert. Im Kern bietet Bechtle ganzheitliche Lösungen für die digitale Transformation an, was von der Strategieberatung bis zum Komplettbetrieb der IT durch Managed Services reicht. Zu den zentralen Angeboten gehören die Entwicklung zukunftsfähiger IT-Architekturen, die Bereitstellung des vollständigen digitalen Arbeitsplatzes (Modern Workplace), Datacenter- und Multicloud-Lösungen sowie spezialisierte Services in den Bereichen IT-Security, Künstliche Intelligenz (KI) und Product Lifecycle Management (PLM). Die Stärke des Konzerns liegt in seiner Fähigkeit, die Solidität eines finanzkräftigen, internationalen Konzerns mit der Nähe und Flexibilität eines regionalen Dienstleisters zu verbinden und dabei stets die Herstellerunabhängigkeit zu wahren. Ergänzt wird das Angebot durch Circular IT und Financial Services, welche die kaufmännische Abwicklung und flexible Finanzierung (wie Leasing oder Miete) von IT-Projekten erleichtern, was in Zeiten restriktiverer Kreditbedingungen für Kunden ein wichtiger Mehrwert ist. Die im Oktober getätigte Akquisition des italienischen Dassault Systèmes SOLIDWORKS Partners Nuovamacut Automazione S.p.A. unterstreicht zudem die strategische Expansion im PLM-Markt, einem wichtigen Bereich der industriellen Digitalisierung.





Discount 35 2026/12: Basiswert Bechtle

DU0M0W
Quelle: DZ BANK: Geld 19.11. 08:37:33, Brief 19.11. 08:37:33
31,39 EUR31,58 EUR -0,13%Basiswertkurs: 38,620 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 18.11.
Max Rendite10,83%Discount in %18,23%
Abstand zum Cap in %-9,37%Max Rendite in % p.a.9,84% p.a.
Cap35,00 EURBezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
