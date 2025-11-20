Wabern - Solarify.ch erhält vom Technologiefonds eine Bürgschaft. Das verbürgte Darlehen ermöglicht es Solarify, in Kombination mit dem bestehenden Engagement der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Stiftung Abendrot, die Entwicklung und Crowdfinanzierung von dezentralen Solarenergiesystemen voranzutreiben. Die Bürgschaft dient der Weiterentwicklung des Solarify Digital Energy Hubs, einer Plattform für das intelligente Management und die Optimierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
