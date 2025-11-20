Schon jetzt sorgt der KI-Hype für Engpässe und explodierende Preise bei Speicherchips. Ein Kurswechsel von Nvidia dürfte die angespannte Lage noch verschärfen- mit entsprechenden Auswirkungen auf Geräte wie Smartphones und Laptops. In den vergangenen Wochen sind die Nachfrage und die Preise für Speicherchips massiv gestiegen. Dahinter steckt vor allem der anhaltende KI-Hype. Für den Ausbau der KI-Infrastruktur werden enorm viele Speicherchips benötigt. ...

