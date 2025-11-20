© Foto: Daniel Karmann - dpa

Siemens Energy startet mit voller Kraft in die neue Strategiephase - und der Kapitalmarkt feiert mit. Der Energietechnikkonzern will bis Ende 2028 bis zu 10 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. Kernstück ist ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro, ergänzt durch steigende Dividenden. Die Ankündigung hob die Aktie am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch. Der Kapitalmarkttag in Charlotte (USA) kommt für Anleger zum perfekten Zeitpunkt: Erst vergangene Woche hatte das Unternehmen seine mittelfristigen Ziele deutlich nach oben gesetzt. Die Nachfrage nach Turbinen, Netzausrüstung und Hochspannungstechnik boomt weltweit, angetrieben vom rasant steigenden …