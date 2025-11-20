Wie Siemens Energy, RWE und Harvest Technologies von der Digitalisierung industrieller Prozesse profitieren könnten

Anzeige / Werbung

Die Energiebranche steht vor tiefgreifenden strukturellen Veränderungen - Remote-Operations, Automatisierung und digitale Serviceplattformen rücken in den Mittelpunkt.

Marktumfeld - Energieinfrastruktur zwischen Transformation und Effizienzdruck

Die Nachfrage nach stabilen und resilienten Energiesystemen steigt, gleichzeitig wächst der Druck, Betriebsprozesse effizienter zu gestalten. Hohe Investitionen in Erneuerbare, schwankende Rohstoffpreise und die Notwendigkeit, kritische Infrastrukturen robuster zu machen, verstärken den Trend zu digitalen Betriebsmodellen. Vor allem Offshore-Anlagen, entlegene Industrieareale und rohstoffintensive Produktionsstätten stehen im Fokus, da sie sowohl hohe Sicherheitsanforderungen als auch enorme Wartungskosten aufweisen. In diesem Umfeld gewinnen Remote-Operations-Technologien an Bedeutung, da sie Personalaufwand, Stillstandszeiten und Sicherheitsrisiken reduzieren können.

Siemens Energy - Digitalisierung schwerer Energieinfrastruktur

Siemens Energy (WKN ENER6Y, ISIN DE000ENER6Y0) positioniert sich als globaler Anbieter für Turbinen, Netzinfrastruktur und industrielle Energieanlagen. Der Konzern investiert zunehmend in digitale Serviceplattformen, etwa für vorausschauende Wartung und Fernüberwachung. Die Integration von Sensorik, Echtzeitdaten und KI-basierten Diagnosen könnte den Betrieb komplexer Energieanlagen stabilisieren und Kosten senken. Vor allem im Bereich Transportnetze und konventionelle wie erneuerbare Kraftwerkstechnik dürfte der Trend zu vernetzten Betriebsmodellen den Bedarf an Fernzugriff, Zustandserfassung und automatisierten Entscheidungsprozessen stärken. Siemens Energy steht damit in einem Markt, der seine traditionellen Kompetenzen um digitale Komponenten erweitert.

RWE - erneuerbare Großstrukturen brauchen neue Steuerungsmodelle

RWE (WKN 703712, ISIN DE0007037129) treibt den Ausbau erneuerbarer Energien voran - insbesondere Offshore-Wind, Solarparks und Speicherlösungen. Diese Großanlagen arbeiten oft unter Bedingungen, bei denen Wartungsteams nur eingeschränkt verfügbar sind. Digitale Fernüberwachung, visuelle Inspektionen per Drohne oder automatisierte Betriebsdatenanalysen werden zu zentralen Elementen des Betriebs. Für RWE spielt die Fähigkeit, Anlagenzustände über große Distanzen hinweg präzise auszuwerten, eine immer wichtigere Rolle. Remote-Operations könnten helfen, Wartungsfenster zu optimieren und die Auslastung erneuerbarer Assets unter anspruchsvollen Wetter- und Netzeinspeisebedingungen besser zu steuern.

Harvest Technologies - Echtzeit-Kommunikation und Remote-Workflows für Energie & Rohstoffe

Harvest Technologies (WKN A3JHDQ, ISIN AU0000258592) adressiert ein spezielles Segment innerhalb dieser Transformation: die Übertragung, Verarbeitung und Visualisierung von Daten in Echtzeit. Das Unternehmen entwickelt Remote-Operations-Plattformen, die technische Expertise unabhängig vom Standort verfügbar machen und den Betrieb von Offshore-Anlagen, Industriearealen oder Versorgungsinfrastrukturen unterstützen können. Dazu gehören Anwendungen wie Video-Inspektionen, Remote-Witness-Tests, Thermografie-Analysen und die Einbindung unbemannter Systeme zu Land, zu Wasser oder in der Luft. Für Energie- und Rohstoffunternehmen ergeben sich daraus operative Vorteile, da anspruchsvolle Arbeitsschritte digital begleitet werden können und Spezialwissen nicht physisch vor Ort sein muss. Harvest adressiert damit einen Bereich, der in traditionellen Versorgungsstrukturen bislang nur begrenzt digitalisiert war.

Unterschiedliche Rollen, gemeinsamer digitaler Nenner

Siemens Energy, RWE und Harvest Technologies bedienen unterschiedliche Ebenen der Energie- und Rohstoffwertschöpfung. Während Siemens Energy primär Infrastruktur entwickelt und digitalisiert, konzentriert sich RWE auf den Betrieb großer Erzeugungskapazitäten. Harvest ergänzt diese Wertschöpfungskette mit Lösungen, die Prozessschritte stärker virtualisieren und komplexe Abläufe über Distanz steuern. Gemeinsam ist allen Unternehmen die Anpassung an ein Umfeld, in dem Effizienz, Sicherheit und Verfügbarkeit zentrale Prioritäten bleiben. Denn die Branche dürfte in den kommenden Jahren weiter in Richtung vernetzter, dezentraler und softwaregestützter Betriebsmodelle voranschreiten - und damit den Bedarf an Remote-Operations kontinuierlich erhöhen.

web: https://harvest.technology/energy-and-resources/



---



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

