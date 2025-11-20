Besser eine Zahl als gar keine Zahl. So muss der heutige Arbeitsmarktbericht für September aufgefasst werden. Er liefert lediglich weitere Indikationen zum aktuellen Zustand am Jobmarkt. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die US-Wirtschaft hat im September 119.000 neue Stellen ausserhalb des Landwirtschaftssektors geschaffen. Die Arbeitslosenquote steigt von 4.3 % auf 4.4 %. In den kommenden Wochen werden nun nach und nach wichtige Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab