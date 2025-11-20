Die Zertifizierung stärkt die Position von NIQ als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Messung von Medienergebnissen.

NIQ, ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, gibt stolz bekannt, dass es als Google-Meridian-Partner zertifiziert wurde. Damit kann NIQ die Open-Source-Marketing-Mix-Modelle von Google nutzen, um die Marketingwirkung für Werbetreibende zu messen. Diese Errungenschaft unterstreicht das Engagement von NIQ, transparente und umsetzbare Lösungen zur Ergebnismessung anzubieten, mit denen Werbetreibende ihre Marketinginvestitionen weltweit bewerten und optimieren können.

Google Meridian ist ein Open-Source-Marketing-Mix-Modell (MMM), das Unternehmen dabei unterstützt, die Marketingeffektivität zu messen und ihre Werbebudgets über verschiedene Medienkanäle hinweg zu optimieren. Durch den Beitritt zu einer ausgewählten Gruppe zertifizierter Partner arbeitet NIQ mit Google zusammen, um die Standards für die Wirkungsmessung weiterzuentwickeln und neue Innovationen einzuführen, die die proprietäre MMM-Lösung von NIQ ergänzen damit hochwertige Messungen für Vermarkter überall leichter zugänglich werden.

Zu den neuen Meridian-Innovationen gehören die Verbesserung der Suchmessung durch Berücksichtigung des organischen Suchvolumens und eine verbesserte Messung der Reichweite und Häufigkeit von Videos. Zusammen machen diese Innovationen die Messung der Medienwirkung umfassender und helfen Werbetreibenden, zukünftige Investitionen zu optimieren, um die Ergebnisse in der Praxis zu maximieren.

"Diese Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, Werbetreibenden und Medieninhabern erstklassige Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie die Medienwirkung schneller, tiefer und effizienter messen können", sagte Jason Tate, General Manager of Marketing Effectiveness bei NIQ. "Durch die Kombination von Innovationen im Bereich der Open-Source-Messung der Marketingeffektivität mit dem firmeneigenen Fachwissen von NIQ bieten wir transparente, skalierbare und genaue MMM-Lösungen für globale Märkte."

Als Meridian-zertifizierter Partner bringt NIQ fundiertes MMM-Fachwissen in das Open-Source-Framework der Plattform ein und hilft Kunden dabei, den Umfang ihrer Untersuchungen zur Marketingeffektivität zu erweitern, während es gleichzeitig die robuste Suite ergebnisorientierter Lösungen von NIQ ergänzt. Dadurch wird sichergestellt, dass Marketingfachleute über bewährte und flexible Messoptionen verfügen, um ihre individuellen Anforderungen unabhängig von Branche, Markt oder Strategie zu erfüllen.

Über NIQ:

NIQ ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite erstreckt sich über 90 Länder, die etwa 85 der Weltbevölkerung und mehr als 7,2 Billionen US-Dollar an globalen Verbraucherausgaben abdecken. Mit einer ganzheitlichen Sicht auf den Einzelhandel und den umfassendsten Verbrauchererkenntnissen, die mit fortschrittlichen Analysen über modernste Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View. Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

