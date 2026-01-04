Der globale Markt wird 2026 stagnieren (-0,4 im Jahresvergleich); Kleingeräte und IT treiben das Wachstum voran, während die Nachfrage nach Telekommunikation und Unterhaltungselektronik nachlässt

NielsenIQ (NYSE:NIQ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, hat heute seinen Ausblick für den Markt für Verbrauchertechnologie und langlebige Güter (T&D) für 2026 veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit der Consumer Technology Association (CTA) erwartet NIQ, dass sich der weltweite Umsatz mit T&D nach einem starken Jahr 2025 im Jahr 2026 abflachen wird. Der Sektor wird das Jahr 2025 mit einem Umsatz von rund 1,3 Billionen US-Dollar abschließen, was einem Anstieg von 3 gegenüber 2024 entspricht, während der Gesamtumsatz für 2026 voraussichtlich mit einem geschätzten Rückgang von 0,4 gegenüber dem Vorjahr (YoY) stabil bleiben wird.

Während das globale Bild flach erscheint, liegt die eigentliche Geschichte in den Unterschieden in der regionalen und sektoralen Performance. Die Verbraucher bleiben insgesamt vorsichtig mit ihren Ausgaben und legen Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem Fokus auf Produkte, die eine verbesserte Leistung, Komfort, Energieeinsparungen und/oder Langlebigkeit bieten. Marken und Einzelhändler, die ihre Preisgestaltung, Innovationen und Erfahrungen auf die regionale und kategoriespezifische Nachfrage abstimmen, werden Marktanteile gewinnen.

"Im Jahr 2025 stiegen die weltweiten Käufe von Verbrauchertechnologie und langlebigen Gütern um solide 3 %. Für 2026 wird eine Verlangsamung des Wachstums erwartet, aber die meisten Regionen dürften stabil bleiben oder moderate Zuwächse verzeichnen. Eine Ausnahme bildet China, wo die hohen Basiswerte aufgrund der jüngsten Trade-In-Richtlinien die Leistung belasten werden", sagte Julian Baldwin, President of Tech Durables bei NIQ. "Mit Blick auf die Zukunft wird die nächste Wachstumsphase weniger von einer allgemeinen Markterholung abhängen als vielmehr davon, wie effektiv Marken ihre Innovationen, Preise und Funktionen auf die Erwartungen der lokalen Verbraucher abstimmen."

Zu den wichtigsten Erkenntnissen und sich abzeichnenden Trends für 2026 gehören:

Marktausblick : Der Umsatz mit Verbrauchertechnologie und langlebigen Gütern wird 2025 voraussichtlich 1,3 Billionen US-Dollar erreichen (+3 gegenüber 2024), bevor er 2026 leicht zurückgeht (-0,4 im Jahresvergleich). Das Wachstum wird von Osteuropa (+5 %), Westeuropa (+3 %), MEA (+3 %) und Lateinamerika (+2 %) angeführt, während Nordamerika stabil bleibt und der asiatisch-pazifische Raum einen Rückgang verzeichnet (-3 %, angeführt von China mit -5 %).

Branchentrends : Der Markt für kleine Haushaltsgeräte (SDA) wird wachsen, IT und Bürogeräte werden moderate Zuwächse verzeichnen, große Haushaltsgeräte bleiben stabil, während Telekommunikation und Unterhaltungselektronik leichte Rückgänge erleben werden.

: Der Markt für kleine Haushaltsgeräte (SDA) wird wachsen, IT und Bürogeräte werden moderate Zuwächse verzeichnen, große Haushaltsgeräte bleiben stabil, während Telekommunikation und Unterhaltungselektronik leichte Rückgänge erleben werden. Verbraucher- und Produktdynamik : Das Preis-Leistungs-Verhältnis bleibt oberste Priorität, was bedeutet, dass die Produktvorteile für die Käufer sowohl hochrelevant als auch sichtbar sein müssen. Die Ersatzzyklen für PCs und Smartphones in Verbindung mit Premiumisierungstrends KI-native PCs, Mini-LED-/OLED-Fernseher, Einbaugeräte und Smart-Home-Geräte werden die Nachfrage ankurbeln. Fernseher erhalten durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 einen Schub, während Open-Ear-Kopfhörer ihre Dynamik beibehalten und KI-fähige Funktionen mit klaren Anwendungsfällen Premiumisierungspotenzial bieten.

Strategische Überlegungen: Konzentration auf Wachstumsstrategien auf Märkte mit hohem Potenzial in Bezug auf Volumen und Wert. Beobachtung der politischen und handelspolitischen Faktoren, darunter die sich entwickelnden US-Zölle, Chinas Trade-In-Programme und die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Marken, die in neue Märkte eintreten, da Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit die weltweite Einführung von KI vorantreiben.

"Trotz nachlassender Inflation und robuster Nachfrage in vielen Regionen bestehen weiterhin Risiken durch Zölle und Unterbrechungen der Lieferkette", sagte Steve Koenig, Vice President of Research bei der Consumer Technology Association. "Die Verbraucher sind nach wie vor wertorientiert, aber bereit, Geld auszugeben, wenn sie überzeugende Produktmerkmale sehen. Eingebaute künstliche Intelligenz bietet weiterhin große Chancen als Produktunterscheidungsmerkmal, aber die Einführung wird von klaren Anwendungsfällen abhängen, die direkte Vorteile und ROI verdeutlichen."

Diese Prognose wird zu einem Zeitpunkt abgegeben, an dem sich die Führungskräfte von NIQ darunter Julie Kenar, SVP Automotive Business, und Sherry Frey, VP Total Wellness darauf vorbereiten, ihre Erkenntnisse auf der CES 2026 zu präsentieren, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas stattfindet. Weitere Einblicke finden Sie in der Marktprognose von NIQ für 2026 für Verbrauchertechnologie und langlebige Güter.

