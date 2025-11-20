Mit dem Messenger Whatsapp kann man unter iOS aktuell nur mit Tricks mehrere Accounts nutzen - nervig etwa für den Büroalltag. Die neueste Beta zeigt: Demnächst ändert sich das wohl. Bisher konnten iPhone-Nutzer nur umständlich zwischen verschiedenen Whatsapp-Accounts wechseln. Nutzer betrieben daher oft den normalen Whatsapp-Client und die nicht für alle zugängliche Business-Version parallel. Wie die Whatsapp-Beta-Info-Website WABetaInfo nun berichtet, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.