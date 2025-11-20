NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der niederländischen Internet-Beteiligungsholding Prosus von 69 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Damit trage er dem von seinem JPMorgan-Kollegen angehobenen Kursziel für die wichtige chinesische Beteiligung Tencent Rechnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL0013654783

