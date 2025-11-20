Original-Research: Formycon AG - from First Berlin Equity Research GmbH



20.11.2025 / 17:00 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Formycon AG Company Name: Formycon AG ISIN: DE000A1EWVY8 Reason for the research: Q3 results/FYB208 reference product Recommendation: Buy from: 20.11.2025 Target price: €53 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 48.00 to EUR 53.00.



Abstract:

Q3/25 revenue of €10.5m was well above our forecast, but the 9M/25 total of €19.5m means that Formycon needs to generate €35.5m in the current quarter to meet the lower end of FY/25 revenue guidance of €55m to €65m. In this regard, a possible winning card is that Formycon is the first non-Chinese company to complete recruitment of a pivotal trial for a Keytruda biosimilar candidate (FYB206). Results of the FYB206 study endpoint are expected in Q1 next year. Being at the front of the pack of Keytruda biosimilar developers means that Formycon may be able to make an early start to discussions with the reference product manufacturer (Merck) on the timing of the FYB206 launch. The prospect of FYB206 being in the first Keytruda biosimilar launch group should enable Formycon to secure attractive terms from potential commercialisation partners, with whom discussions are at an advanced stage. We assume an upfront payment of €20m in Q4/25 stemming from one or more FYB206 commercialisation agreements. We also expect Q4/25 revenue to benefit from increased sales momentum of FYB202 (Stelara biolsimilar) in both Europe and the U.S., with business on the latter market boosted by the tie-up with CivicaScript announced in Q3/25. On 17 November Formycon announced that the reference product for FYB208 is Dupixent. Originally jointly developed by Regeneron and Sanofi, Dupixent is indicated for COPD (chronic obstructive pulmonary disease), asthma, neurodermatitis and other chronic inflammatory diseases. H1/25 sales were USD8bn. Expiry of the active ingredient patent is 2031 in the U.S. and 2033 in the EU. Given that the FYB208 reference product is larger than we had modelled (we had assumed annual sales of under €10bn), we are raising our price target from €48 to €53. We maintain our Buy recommendation (upside: 128%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 48,00 auf EUR 53,00.



Zusammenfassung:

Der Umsatz im dritten Quartal 2025 lag mit €10,5 Mio. deutlich über unserer Prognose, aber angesichts eines Gesamtumsatzes von €19,5 Mio. in den ersten neun Monaten 2025 muss Formycon im laufenden Quartal €35,5 Mio. erwirtschaften, um das untere Ende der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 von €55 Mio. bis €65 Mio. zu erreichen. In dieser Hinsicht könnte es sich als Trumpfkarte erweisen, dass Formycon als erstes nicht-chinesisches Unternehmen die Rekrutierung für eine zulassungsrelevante Studie für einen Keytruda-Biosimilar-Kandidaten (FYB206) abgeschlossen hat. Die Ergebnisse des Studienendpunkts für FYB206 werden für das erste Quartal des nächsten Jahres erwartet. Da Formycon an der Spitze der Entwickler von Keytruda-Biosimilars steht, könnte das Unternehmen frühzeitig Gespräche mit dem Hersteller des Referenzprodukts (Merck) über den Zeitpunkt der Markteinführung von FYB206 aufnehmen. Die Aussicht, dass FYB206 zur ersten Gruppe der Keytruda-Biosimilar-Produkte gehört, die auf den Markt kommen, dürfte es Formycon ermöglichen, attraktive Konditionen von potenziellen Kommerzialisierungspartnern zu erzielen, mit denen sich die Gespräche bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Wir gehen von einer Vorauszahlung in Höhe von €20 Mio. im vierten Quartal 2025 aus, die sich aus einer oder mehreren Vermarktungsvereinbarungen für FYB206 ergibt. Wir erwarten außerdem, dass die Einnahmen im vierten Quartal 2025 von der gestiegenen Umsatzdynamik von FYB202 (Stelara-Biosimilar) sowohl in Europa als auch in den USA profitieren werden, wobei das Geschäft auf dem letzteren Markt durch die im dritten Quartal 2025 angekündigte Zusammenarbeit mit CivicaScript angekurbelt wird. Am 17. November gab Formycon bekannt, dass das Referenzprodukt für FYB208 Dupixent ist. Dupixent wurde ursprünglich gemeinsam von Regeneron und Sanofi entwickelt und ist für COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung), Asthma, Neurodermitis und andere chronisch-entzündliche Erkrankungen indiziert. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 belief sich auf USD8 Mrd. Das Patent für den Wirkstoff läuft in den USA 2031 und in der EU 2033 aus. Da das FYB208-Referenzprodukt umsatzstärker ist als von uns angenommen (wir waren von einem Jahresumsatz von unter €10 Mrd. ausgegangen), erhöhen wir unser Kursziel von €48 auf €53. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 128 %).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here: FYB_GR-2025-11-20_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News