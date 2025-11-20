EQS-Ad-hoc: InTiCa Systems SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

InTiCa Systems SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025



20.11.2025 / 17:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 InTiCa Systems SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 Umsatz und EBIT nach vorläufigen Neunmonatszahlen unter Plan Marktumfeld weiter schwierig, Auftragsbestand deutlich unter Vorjahr Passau, 20. November 2025 - Die InTiCa Systems SE (ISIN DE0005874846; WKN 587484) passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Absatzseitig wird zum heutigen Stand nur noch ein Konzernumsatz im unteren statt im mittleren Bereich der Spanne von EUR 66,0 Mio. bis EUR 72,0 Mio. erwartet. Ertragsseitig schlägt sich das fehlende Volumen in einem niedriger als prognostizierten Betriebsergebnis nieder: War der Vorstand bislang von einem EBIT am unteren Rand der Spanne von EUR -0,5 Mio. bis EUR 1,5 Mio. ausgegangen, so wird jetzt ein EBIT von EUR -1,5 Mio. bis EUR -2,5 Mio. erwartet. Ausschlaggebend für die Prognoseanpassung sind die schwächer als geplante Geschäftsentwicklung sowie das anhaltend negative Marktumfeld. Bei vorläufigen Umsätzen nach neun Monaten in Höhe von EUR 50,6 Mio. (9M 2024: EUR 55,4 Mio.) und einem EBIT in Höhe von EUR -2,1 Mio. (9M 2024: EUR -0,4 Mio.) sind die ursprünglichen Ziele ohne eine nachhaltige Marktbelebung nicht zu erreichen. Zwar enthält die Planung bis zum Jahresende noch margenstarke Umsätze, doch insgesamt deutet der zum Quartalsende vorliegende Auftragsbestand in Höhe von EUR 74,2 Mio. (30. September 2024: EUR 86,0 Mio.) nicht auf eine kurzfristige Trendwende hin. Gleichwohl zeichnen sich aus heutiger Sicht mittelfristig gewisse Erfolge der Einsparungen im Fixkostenbereich, der Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung, der Diversifizierung der Lieferantenstruktur sowie der strategischen Ausweitung des Produktportfolios und der Neupositionierung der Segmente ab. Im dem am 25. November 2025 erscheinenden Neunmonatsbericht wird die InTiCa Systems SE ausführlich auf die bisherige Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr sowie den weiteren Ausblick eingehen. InTiCa Systems SE Der Vorstand KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorstandsvorsitzender TEL +49 (0) 851 - 966 92 - 0 FAX +49 (0) 851 - 966 92 - 15 MAIL investor.relations@intica-systems.com Über InTiCa Systems: Die InTiCa Systems SE ist ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen. Mit innovativen Lösungen für die Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Industrieanwendungen und weitere Branchen trägt das Unternehmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.intica-systems.com . Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.



