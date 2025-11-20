Nvidias KI-Geschäft wächst explosionsartig und reißt Dell, HPE, Supermicro und die gesamte Serverkette mit. JPMorgan sieht eine neue Phase im KI-Infrastrukturboom. Was Anleger jetzt wissen müssen. Die jüngsten Zahlen von Nvidia zeigen laut JPMorgan eine weiterlaufende Hochphase im Markt für Infrastruktur rund um künstliche Intelligenz. Das starke Momentum schlägt unmittelbar auf Serveranbieter wie Dell und HP Enterprise durch. Nvidia meldete für das dritte Quartal ...

